Ulkomaat

Yhdysvallat kiristää öljypakotteita: ”Tarkoitus evätä Iranilta sen suurin tulonlähde”

22.4. 18:29

Valkoinen talo ilmoitti suoraan tarkoituksenaan olevan Iranin öljynviennin lopettaminen.

Yhdysvallat lopettaa Iranin öljynvientiä koskevat erivapaudet, ilmoittaa Valkoinen talo. Kaikkiaan kahdeksan valtiota, muun muassa Intia, Japani, Kiina ja Turkki, ovat olleet Yhdysvaltojen ankarien Iran-pakotteiden ulkopuolella.



– Päätöksen on tarkoitus lopettaa Iranin öljynvienti ja evätä maalta sen suurin tulonlähde, Valkoinen talo sanoo lausunnossaan.



Yhdysvallat on pyrkinyt sulkemaan Iranin kansainvälisten rahahanojen ulkopuolelle sen jälkeen, kun Yhdysvallat vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta viime vuonna. Pakotteet on tulkittu Yhdysvaltain yritykseksi päästä parempaan neuvotteluasemaan, jos ydinsopimusneuvottelut aloitetaan jälleen.



Iran on öljyntuottajamaiden järjestön Opecin kolmanneksi suurin tuottajamaa. Valkoisen talon mukaan muut Opec-maat pystyvät täyttämään Iranin jättämän aukon maailmanmarkkinoilla.