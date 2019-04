Ulkomaat

Sri Lankaan määrättiin uusi ulkonaliikkumiskielto

22.4. 11:00

Uusi ulkonaliikkumiskielto alkaa maanantai-iltana paikallista aikaa.

Tuhoisien terrori-iskujen kohteeksi joutuneeseen Sri Lankaan on määrätty uusi ulkonaliikkumiskielto.



Kielto on voimassa iltakahdeksasta aamuneljään paikallista aikaa. Viranomaisten mukaan kyseessä on varotoimi.



Eilisessä terrori-iskujen sarjassa kuoli ainakin 290 ihmistä ja 500 ihmistä sai eriasteisia vammoja. Iskuja tehtiin kirkkoihin ja luksushotelleihin.



Viranomaisten mukaan useimmat räjähdyksistä olivat ilmeisesti itsemurhaiskuja. Mikään taho ei ole vielä ilmoittautunut iskujen tekijäksi.