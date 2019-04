Ulkomaat

Trump soitti onnittelupuhelun Zelenskylle – kiitti myös Ukrainan kansaa

https://twitter.com/specrepukraine/status/1120119699201843205?s=21

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/specrepukraine/status/1120117063895408645?s=21





https://twitter.com/poroshenko/status/1120020643225927680?s=21