Diablo-yhtyeen basisti Aadolf oli junassa matkalla Colomboon, kun kuuli räjähdyksistä – istuu nyt ulkonaliikkumiskiellon vuoksi hotellilla: ”Äijiä on Kalashnikovit kourassa”

Ulkomaat

Diablo-yhtyeen basisti Aadolf oli junassa matkalla Colomboon, kun kuuli räjähdyksistä – istuu nyt ulkonaliikku

Artikkelin yhteydessä olevalla videolla on kuvaa Shangri-La-luksushotellista, joka oli yksi iskujen kohteista.

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virtanen





Virtanen