Räjähdysten sarja ravistelee Sri Lankaa – lähes 200 kuollut iskuissa kirkkoihin ja hotelleihin: IS seuraa hetki hetkeltä

Ulkomaalaisten uhrien määrä kasvanut

Poliisin julkaisemien tietojen mukaan kuolleita on ainakin 156 ja 35 heistä on ulkomaalaisia. Aikaisemmin poliisi kertoi, että yhdeksän uhreista on ulkomaalaisia. Ulkoministeriön mukaan suomalaisuhreja ei ole tiedossa.