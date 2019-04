Jo kahdeksan pommi-iskua Sri Lankassa – lähes 200 kuollut iskuissa kirkkoihin ja hotelleihin: IS seuraa hetki hetkeltä

Pääministeri Juha Sipilä twiittasi seuraavansa surullisena Sri Lankan tapahtumia.

Saddened by the horrific attacks in Sri Lanka on Easter Sunday. We follow the situation closely. My thoughts are with the wounded and the families and friends of the victims. We firmly condemn these cowardly acts. — Juha Sipilä (@juhasipila) 21. huhtikuuta 2019