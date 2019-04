Ulkomaat

Kuusi iskua kirkkoihin ja luksushotelleihin Sri Lankassa – ainakin 20 kuollut

median mukaan 20 ihmistä on kuollut ja 280 ihmistä loukkaantunut Sri Lankassa tapahtuneissa räjähdyksissä. Räjähdykset tapahtuivat sunnuntaina kello kahdeksalta Suomen aikaan.Uutistoimisto AFP:n mukaan räjähdykset tapahtuivat pääkaupunki Colombon alueen kolmessa kirkossa ja kolmessa luksushotellissa. Kirkkojen räjähdykset tapahtuivat pääsiäismessun aikaan.Poliisin mukaan yksi kirkoista ja kaikki hotellit sijaitsevat pääkaupunki Colombossa, ja kaksi muuta kirkkoa ovat pääkaupungin ulkopuolella.Colombon poliisi on kertonut Reutersille, että yksi kohteista on St. Anthonyn kirkko. Kirkko sijaitsee Kochcikaden kaupunginosassa.Pyhän Sebastianin kirkon Facebook-sivulla julkaistiin päivitys, jossa räjähdystä sanottiin pommi-iskuksi ja kirkossakävijöiden läheisiä pyydettiin avuksi.Paikallisen sairaalan edustajan mukaan ainakin 80 ihmistä on loukkaantunut räjähdyksissä.– 80 ihmistä on jo kirjattu sisään, ja heitä on tulossa lisää, uutistoimisto AFP:n lähde kertoo.Pääosin buddhalaisen Sri Lankan asukkaista vain noin kuusi prosenttia on katolisia. Kristinusko kuitenkin nähdään alueella pääosin yhdistävänä tekijänä, sillä sen tunnustajiin kuuluu sekä tamileja että singaleeseja.Räjähdysten syystä ei ole vielä varmaa tietoa.Uutinen päivittyy.