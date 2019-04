Ulkomaat

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

New Yorkin poliisi tutkii Brooklynissa tapahtunutta epäiltyä henkirikosta

Kaksi haavoittui vakavasti ampumisessa Ruotsin Helsingborgissa

Uudessakaupungissa Yaran tehtaalla ammoniakkivuoto – vuoto saatiin tukittua, ei vaaraa ulkopuolisille

Ukrainassa ennakoidaan tv-koomikolle vaalivoittoa nykyisestä presidentistä

BBC: Sudanin syrjäytetyn presidentin kotoa löytyi valtava rahakätkö