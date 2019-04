Ulkomaat

Madeiran turmabussin syöksy rinteeltä tallentui valvonta­kameran videolle

Uutistoimisto AP

Matkailijoita kuljettaneen bussin kuljettaja menetti ajoneuvonsa hallinnan lähellä Quinta Splendidaa Caniçon hotellialueella.Bussi suistui tieltä, vieri jyrkkää mäen rinnettä alas ja törmäsi päin taloa.Turmassa kuoli 29 saksalaisturistia. Lisäksi 27 ihmistä loukkaantui. Matkailijoiden on uutisoitu olleen turman tapahtuessa matkalla ravintolaan.kertoi lauantaina, että turman syy on edelleen epäselvä. Aiemmin on pidetty mahdollisena, että bussin kaasupoljin olisi voinut juuttua kiinni kriittisellä hetkellä.Tapahtumapaikalta otetut valokuvat kertovat turman olleen raju ja linja-auton kärsineen suuria vaurioita.myös alempana rinteessä sijaitsevan ravintolan valvontakameravideolle. Kamerat kuvaavat ravintolan pysäköintialuetta ja tulivat tallentaneeksi hetken, jolloin traaginen onnettomuus tapahtui.Muun muassa EuroNews on julkaissut kyseisen videon Youtubessa.Videolla näkyy kuinka turmabussi vierii rinnettä alas pituusakselinsa ympäri pölypilven saattelemana.järjesti lauantaina lennon, jolla turmassa loukkaantuneita saksalaisia noudettiin Madeiralta. Lennolla evakuoitiin 15 henkilöä, jotka siirrettiin Madeiralta sairaalaan Saksaan.Madeiralle jäi edelleen sairaalaan yksi turmassa pahiten loukkaantuneista saksalaisista. Myös turmabussin kuljettaja ja portugalilainen matkaopas olivat edelleen hoidettavina sairaalassa.