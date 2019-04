Tiikeri raateli hoitajansa Kansasissa – ”Osa joutui todistamaan tilannetta, jollaista et koskaan haluaisi nähdä”

Ulkomaat

Tiikeri raateli hoitajansa Kansasissa – ”Osa joutui todistamaan tilannetta, jollaista et koskaan haluaisi nähd

Jonkinlainen virhe tässä on päässyt käymään.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osa henkilökunnastamme joutui todistamaan tilannetta, jollaista et koskaan työurallasi haluaisi nähdä