Ulkomaat

Pahinta pelännyt Nicolas sai odottamattomia uutisia Notre Damelta: ”Tämä on ihme”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006077779.html

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006074608.html





Lisää hyviä uutisia

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006077828.html

Notre Damen katolla

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006075700.html