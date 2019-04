Ulkomaat

Ensin veritestit, sitten stadionväittely – Ukrainan erikoinen vaalitaistelu huipentuu tänä iltana

Ukrainan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juuri





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006077367.html

Vaalitaistelun





Vaaliväittelyn





Ulkopuolisen





Ukrainan





Vastikään

Zelensky