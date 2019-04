David Attenborough’n uusi dokumentti ilmastonmuutoksesta järkyttää – ahdistus kiteytyy orangin epätoivoiseen taisteluun metsäkonetta vastaan

Ulkomaat

David Attenborough'n uusi dokumentti ilmastonmuutoksesta järkyttää – ahdistus kiteytyy orangin epätoivoiseen t

Metsänhakkuut Attenboroughin kolmen listalla

Liialliset metsänhakkuut ovat yksi pääsyistä, sillä metsät sitovat hiilidioksidia ilmakehästä. Metsät toimivat hiilinieluina.

Maailmaa odottaa synkkä tulevaisuus myös siksi, että maailman rikkaimmat maat käyttävät surutta fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, kivihiiltä, maakaasua ja turvetta. Maapallon lämpenemistä aiheuttavista hiilidioksidipäästöistä suurin osa on peräisin juuri fossiilisten polttoaineiden käytöstä .

Ilmastonmuutos tapahtuu juuri nyt eikä se odota jossain kaukana tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset pahenevat ja ne iskevät kaikkiin herkimpiin eliöihin ja köyhimpiin yhteisöihin.