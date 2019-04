Sähköpostivuoto: Kremlin vihjaillaan junailleen koomikko-Zelenskyä Ukrainan uudeksi presidentiksi kryptovaluutalla

Ulkomaat

Sähköpostivuoto: Kremlin vihjaillaan junailleen koomikko-Zelenskyä Ukrainan uudeksi presidentiksi kryptovaluut

Ukrainan

Postien





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Svynarenkon

”Venäjän tavoite ei ole Venäjä-mielinen presidentti tai pääministeri, vaan epävakaus Ukrainassa, keinoilla millä tahansa.”





Juuri





Svynarenkon





Vaalikampanjan