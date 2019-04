Ulkomaat

Asemiehet pysäyttivät bussiletkan Pakistanissa – komensivat matkustajat ulos ja tappoivat ne, jotka olivat kotoisin muista maakunnista 18.4. 10:53

Ainakin 14 ihmistä sai surmansa aseistetun joukkion hyökättyä bussimatkustajien kimppuun Balochistanissa lähellä Afganistanin rajaa, kertoivat Pakistanin viranomaiset torstaina.

Puolisotilaallisten rajajoukkojen univormuihin pukeutuneet hyökkääjät pysäyttivät neljän bussin letkan, joka oli matkalla Karachin satamakaupungista Ormaran rannikkokaupunkiin. Hyökkääjät komensivat matkustajat ulos autoista ja tarkastivat matkustajien henkilökortit. Tämän jälkeen he ampuivat kaikki ne, jotka eivät olleet kotoisin maakunnasta.



Uhrien joukossa on ainakin yksi laivaston upseeri ja yksi rannikkovartiostoon kuulunut. Kaikkien uhrien uskotaan olevan pakistanilaisia. Hyökkääjät pakenivat paikalta veriteon jälkeen.



Paikallinen separatistiryhmä kertoi myöhemmin tehneensä iskun.



Väkivalta on Pakistanissa vähentynyt merkittävästi viime vuosina, mutta Pakistanin köyhimpiin alueisiin kuuluvassa Balochistanissa veriteot ovat edelleen tavallisia.