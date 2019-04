Ulkomaat

Harvinainen jättiläiskilpikonna kuoli Kiinassa – lajin edustajia tiettävästi elossa enää vain kolme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/lemmikit/art-2000001104801.html

Maailman harvinaisin kilpikonnalaji Jangtsen pehmeäkuorinen kilpikonna on askelen lähempänä sukupuuttoa, kun kiinalaisessa eläintarhassa elänyt lajin edustaja kuoli lauantaina, AFP uutisoi.Eläintarha aikoo tehdä kuolinsyyntutkimuksen kilpikonnan kuolemasta.Suzhoun eläintarhassa asunut naaraspuolinen kilpikonna ehti elää yli 90-vuotiaaksi. Se kuoli päivä sen jälkeen, kun sitä yritettiin keinohedelmöittää.Suzhoun eläintarhassa asuu vielä urospuolinen kilpikonna, jota oli vuosia yritetty parittaa lauantaina kuolleelle kilpikonnalle. Kaksikko ei kuitenkaan saanut jälkeläisiä. Urospuolisen kilpikonnan arvellaan olevan jopa 100-vuotias.Jangtsen pehmeäkuorisia kilpikonnia on maailmalla tiettävästi vain kolme yksilöä. Kaksi muuta Jangtsen pehmeäkuorista kilpikonnaa asuu Vietnamissa. New Yorkerin joulukuussa julkaiseman artikkelin mukaan kilpikonnat asuvat erillisissä järvissä Pohjois-Vietnamissa.Dong Mon järvessä asuvan kilpikonnan arvioidaan olevan noin 40–50-vuotias. Viime vuoden huhtikuussa Xuan Khanh -järvestä löydetyn kilpikonnan lajiksi vahvistettiin Jangtsen pehmeäkuorinen kilpikonna. Kilpikonnien sukupuoli ei ole tiedossa.Jättiläiskilpikonnat ovat Vietnamissa suojeltuja ja niiden näkemisen tulkitaan olevan hyvä enne.Kun Hanoin symboliksi noussut Cu Rua kuoli vuonna 2016, kilpikonnan poismenoa surtiin sosiaalisessa mediassa. Eläimen kuolema aiheutti myös kiusallisen tilanteen Vietnamin kommunistisen puolueen kannalta, sillä eläin löydettiin kuolleena juuri ennen viiden vuoden välein pidettävää puoluekokousta. Valtio yrittikin ensiksi estää kilpikonnan kuolemasta uutisoinnin, mutta salli lopulta, että vietnamilaiset lehdet kertovat kuolemasta ”mahdollisimman tieteellisesti ja objektiivisesti, ilman spekulaatioita ja ’arkaluontoisia kuvia’”.Jangtsen pehmeäkuorinen kilpikonna on suurin makean veden kilpikonna maailmassa ja se voi kasvaa jopa metrin pituiseksi ja painaa jopa 100 kiloa. Niiden pääelinalue on Jangtse-joki ja muut Kiinan sisämaassa olevat joet.Kilpikonnat ovat kuitenkin kärsineet metsästyksestä, vuosikymmeniä kestäneestä vesien saastumisesta, rahtiliikenteestä ja patojen aiheuttamista muutoksista vesistöihin.