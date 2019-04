Ulkomaat

Ensimmäiset kuvat Madeiran turmapaikalta: Rinnettä vierinyt bussi törmäsi taloon

Turistibussin tieltä suistuminen lomasaari Madeiralla on vaatinut kymmeniä uhreja.

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006076035.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy