Nainen ällistyi katsottuaan kuvaa Notre Damen tulipalosta – mitä sinä näet tässä kuvassa?

From this day on, the world will be divided into two people: blue and black, or white and gold.https://www.instagram.com/p/zllSvlNjHI/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_control

A post shared by Ellenhttps://www.instagram.com/theellenshow/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_control (@theellenshow) on Feb 26, 2015 at 6:05pm PST