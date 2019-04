Notre Damen sortuneen tornin huipulla ollut kuparinen kukko löytyi – veistoksen sisällä säilytettiin pyhäinjäännöksiä

Ulkomaat

Notre Damen sortuneen tornin huipulla ollut kuparinen kukko löytyi – veistoksen sisällä säilytettiin pyhäinjää

Notre Damen tulipalossa sortuneen tornin huipulla ollut kuparinen kukko on löytynyt.

Ranskan kulttuuriministeriön mukaan kukko on jonkin verran vaurioitunut mutta ilmeisesti korjattavissa.Viranomaisten mukaan liki satametrisen tornin huipulla ollut metalliveistos oli onneksi pudonnut etäälle tulipalon liekeistä.Kukon sisällä on säilytetty Pariisin suojelemiseksi tarkoitettuja pyhäinjäännöksiä – muun muassa palaa orjantappurakruunusta, jonka uskotaan olleen Jeesuksen päässä. Kukko on myös koko Ranskan epävirallinen symboli.