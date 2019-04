Ulkomaat

Tunnettuja maamerkkejä valaistu Ranskan lipun värein

Muun muassa New Yorkissa on osoitettu tukea ranskalaisille.









Tunnettuja maamerkkejä on valaistu maailmalla Ranskan lipun värein.Kyseessä on tuenosoitus ranskalaisille Pariisin Notre Damen katedraalin tuhoisan tulipalon jälkeen. Tuli tuhosi kokonaan katedraalin puisen katon ja romahdutti 90 metriä korkean keskitornin.Muun muassa pilvenpiirtäjät Empire State Building ja One World Trade Center sekä Mostarin silta valaistiin tiistaina Trikolorin värein.