Ulkomaat

Libyassa ammuttu raketteja pääkaupungin keskustaan, kahden siviilin kerrotaan kuolleen 17.4. 2:52

Libya

Libyan pääkaupungissa Tripolissa ainakin kaksi siviiliä on kuollut raketti-iskussa, kertovat pelastusviranomaiset. Lisäksi neljä ihmistä on haavoittunut. Pelastuslaitoksen tiedottajan mukaan tiedot uhrien määrästä ovat vasta alustavia.



Toistaiseksi mikään ryhmittymä ei ole ilmoittautunut iskun tekijäksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun taistelutoimet ovat ulottuneet Tripolin keskustaan saakka.



YK:n alaisen Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan ainakin 174 ihmistä on kuollut ja yli 750 haavoittunut taisteluissa Tripolista. Taistelut alkoivat vajaa kaksi viikkoa sitten, kun sotapäällikkö Khalifa Haftar aloitti hyökkäyksen maan pääkaupungin valtaamiseksi.