Ulkomaat

USA:n viranomaislähde: Boeingin turmakonemallinsa koulutuksiin esittämät muutokset kohtuullisia

17.4. 0:37

Luvattua ohjelmistopäivitystä ei ole vielä toimitettu ilmailuviranomaisille.

Lentoyhtiö Boeingin turmakonemallinsa koulutuksiin esittämät muutokset ovat kohtuullisia, arvioi yhdysvaltalainen viranomaislähde.



Boeingilta on vaadittu muun muassa muutoksia 737 MAX -konemallin lentäjien koulutuksiin sen jälkeen, kun kaksi mallin konetta syöksyi maahan tuhoisin seurauksin. Konemallissa on epäilty järjestelmävikaa.



Sen sijaan lentokonejätti ei vielä ole toimittanut lupaamaansa ohjelmistopäivitystä Yhdysvaltain ilmailuviranomaiselle.



Boeing 737 Max -konetyyppi on tällä hetkellä lentokiellossa.