Trumpin rahasotku-uutisointi toi Pulitzer-palkinnot New York Timesille ja Wall Street Journalille 16.4. 2:33

Presidentti Donald Trumpin ja tämän perheen rahasotkujen setviminen toi arvovaltaiset Pulitzer-palkinnot sekä New York Timesille että Wall Street Journalille.

New York Times voitti palkinnon jutustaan, jossa se tutki Trumpin perheen raha-asioita ja romutti Trumpin väitteet siitä, että tämä olisi itse luonut omaisuutensa. Juttu paljasti, että yritysimperiumin taustalla on muun muassa verojen välttelyä.



Wall Street Journalille palkinto tuli lehden paljastettua, että Trumpin presidentinkampanjan aikana kahdelle naiselle oli maksettu hyssyttelyrahoja. Naiset ovat väittäneet olleensa salasuhteessa Trumpin kanssa.



Lisäksi muun muassa uutistoimisto AP palkittiin Pulitzerilla Jemenin sodan uutisoinnista.



Pulitzer-palkinto on Yhdysvalloissa myönnettävä arvostettu palkinto, joka myönnetään journalistisista ja kirjallisista saavutuksista sekä sävelteoksista.