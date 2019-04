Ulkomaat

Ensimmäiset kuvat Notre Damen sisältä palon jälkeen: tältä näyttää savun ja tulen runtelemissa osissa

Palaneen Notre Damen sisältä on julkaistu ensimmäiset kuvat.

















Notre Damen katedraalissa syttyi tuhoisa tulipalo maanantai-iltana. Palon sammutustyöt jatkuvat yhä, mutta katedraalin sisältä on saatu ensimmäiset kuvat.Pelastuslaitos kertoi ennen puolta yötä, että Notre Damen päärakenteet saadaan pelastettua. Se tarkoittaa kahden kellotornin muodostamaa kokonaisuutta.Suuri osa katedraalin kattoa on kuitenkin romahtanut ja yli 90-metrinen keskustorni on sortunut.