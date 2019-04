Ulkomaat

Japani alkoi poistaa ydinpolttoainetta tuhoutuneesta Fukushiman reaktorista

15.4. 9:39

Japanin ydinvoimaloita operoiva Tepco on alkanut poistaa ydinpolttoainetta vuonna 2011 maanjäristyksen ja tsunamin seurauksena tuhoutuneesta Fukushiman reaktorista.

Polttoaineen poistaminen tuhoutuneesta reaktorista on monimutkainen operaatio, jonka käynnistäminen on viivästynyt aikataulusta jo neljä vuotta. Vaarallisten säteilytasojen vuoksi polttoaineen noutamisessa käytetään kauko-ohjattavaa laitteistoa.



Tepcon mukaan reaktorissa on yhteensä yli 560 ehjää ydinpolttoainesauvaa, joiden poistaminen kestää noin kaksi vuotta. Reaktorin ytimeen sulaneen ydinpolttoaineen vaikeampi poistotyö aloitetaan vasta 2021.