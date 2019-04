Ulkomaat

Sää lämpenee – tiistaina hätyytellään 15 asteen rajaa

Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys voi paikoin vaihdella ja Lapissa sää on monin paikoin pilvinen. Sää on myös koko maassa poutainen. Tuuli on laajalti heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa luoteistuuli on kohtalaista.Päivälämpötila nousee maan etelä- ja keskiosassa 7 – 12 asteeseen, pohjoisosassa 5 - 10 asteeseen.Tiistaina Suomi kuuluu edelleen korkeapaineen alueeseen ja sää on laajalti aurinkoinen ja poutainen, Lapissa on pilvisempää. Tuuli on heikkoa.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 – 15 astetta, itä- ja pohjoisosassa 5 - 10 astetta.Keskiviikkona pilvisyys lisääntyy, mutta sää on edelleen poutainen. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa lännenpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 – 15 astetta, itä- ja pohjoisosassa laajalti 7 - 12 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää 5 asteen vaiheille.