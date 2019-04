Ulkomaat

Tornadot tappaneet ainakin viisi Yhdysvalloissa – 3- ja 8-vuotiaat sisarukset jäivät kaatuvan puun alle

Tornadovaroituksia on annettu maanantaille useassa itärannikon osavaltiossa.

Yllä olevalla videolla kuvaa Texasin tornadotuhoista.





