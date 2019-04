Ulkomaat

Kolme kuoli pienkoneen törmättyä helikoptereihin Nepalissa – turmakenttä yksi maailman vaarallisimmista

Viranomaisten mukaan lentoturmassa kuoli kolme ihmistä ja kolme loukkaantui. Tapauksesta kertoo muun muassa Straits Times -lehti verkkosivuillaan.Turmakoneen kerrotaan olleen potkuriturbiinikäyttöinen Let L-410 -kuljetus- ja matkustajakone, joka kuuluu Summit Air -yhtiölle.Straits Times uutisoi, että turmassa sai surmansa kiitotieltä päin helikoptereita suistuneen lentokoneen perämies sekä kaksi maassa ollutta poliisia. Toinen poliiseista kuoli onnettomuuspaikalla ja toinen sairaalassa.Onnettomuuden syy on toistaiseksi epäselvä.Luklan lentokenttä on merkittävä kauttakulkuväylä Mount Everestille suuntaaville ja sieltä palaaville kiipeilijöille. Luklan kiitotie on varsin lyhyt ja sijaitsee vuorenrinteellä. Sen vuoksi lentokenttää pidetään yhtenä maailman vaarallisimmista.Luklan lentokenttä on erityisen vilkas juuri huhtikuussa, jolloin vuorikiipeilysesonki käynnistyy.