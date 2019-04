Ulkomaat

Poliisi epäilee: tuntematon heitti 5-vuotiaan alas ostos­keskuksen kolmannesta kerroksesta Minnesotassa

Juuri nyt

Lapsi kiidätettiin sairaalaan. Teosta epäiltynä on pidätetty 24-vuotias mies.

