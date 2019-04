Ulkomaat

Trump 2019: ”En tiedä mitään Wikileaksista” – Trump 2016: ”Voi pojat, kuinka rakastan Wikileaksia”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin tuoreet Wikileaks-kommentit sekä muutamia vuoden 2016 kommentteja on nähtävissä jutun yläosassa olevalla, Reutersin koostamalla videolla.