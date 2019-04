Ulkomaat

Sudanin armeija syrjäytti 30 vuotta vallassa olleen presidentin

Sudanin armeija kertoo syrjäyttäneensä maan presidentin Omar al-Bashirin, kertoo maan puolustusministeri. Bashir on myös pidätetty. Jo aikaisemmin kerrottiin, että kaikki maan poliittiset vangit on vapautettu.Silminnäkijöiden mukaan armeija on pitkin päivää ratsannut Bashirin kannattajien asuntoja ja pidättänyt heitä.Vallankaappauksella valtaan vuonna 1989 noussut Bashir kuuluu pisimpään Afrikassa vallassa olleisiin valtionpäämiehiin. Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) haluaa hänet oikeuden eteen vastaamaan kansanmurhaa ja sotarikoksia koskeviin syytteisiin.Sudanilaiset olivat vaatineet mielenosoituksissa presidentin eroa.Viranomaisten mukaan ainakin 49 ihmistä on saanut surmansa hallintoa vastustaneissa mielenosoituksissa sitten joulukuun.