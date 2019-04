Pidätetyn Julian Assangen dramaattisesti muuttunut ulkonäkö tallentui videolle – raahattiin tiukassa vartiossa ulos Ecuadorin lähetystöstä

Ulkomaat

Pidätetyn Julian Assangen dramaattisesti muuttunut ulkonäkö tallentui videolle – raahattiin tiukassa vartiossa

Vuotosivusto Wikileaksin perustaja Julian Assange on pidätetty Ecuadorin lähetystössä Lontoossa ja siirretty Britannian viranomaisten haltuun. Ensimmäisten kuvien ja videoiden perusteella Assange jouduttiin käytännössä kantamaan ulos lähetystöstä ja hän protestoi sanallisesti pidättäjilleen.Alla olevassa twiitissä CNN:n video pidätyksestä:Assangella on kuvissa pitkä parta ja hän näyttää silminnähden vanhemmalta kuin aiemmissa hänestä lähetystössä otetuissa kuvissa. Wikileaksin mukaan pidätys suoritettiin voimaa käyttäen.Assangen puolesta on osoitettu mieltä lähetystön edessä myös viime päivinä sen jälkeen, kun Wikileaks kertoi, että Ecuador olisi perumassa tämän turvapaikan.Assangea syytetään Britanniassa ehdonalaismääräysten rikkomisesta aiemman pidätyksen jälkeen. Hän oli ollut Ecuadorin lähetystössä yhtämittaisesti kesäkuusta 2012 lähtien.Pidätys on dramaattinen vaihe Assangen pitkään jatkuneessa pakoilussa. Ruotsissa häntä on epäilty raiskauksesta ja Yhdysvallat haluaa hänet kuultavaksi Wikileaksin paljastusten takia.