Etelä-Korea kumosi vuosikymmeniä voimassa olleen aborttikiellon

11.4. 10:16

Etelä-Korea Aborttikielto astui voimaan vuonna 1953.

Etelä-Koreassa perustuslakituomioistuin on kumonnut vuosikymmeniä voimassa olleen aborttikiellon. Päätös syntyi tuomioistuimessa äänestyksen jälkeen.



Perustuslakituomioistuimen mukaan aborttikielto asettaa ihmiset epätasa-arvoiseen asemaan lain edessä.



Etelä-Korean aborttikielto on ollut voimassa vuodesta 1953. Abortti on ollut sallittu vain raiskaus- ja insestitapauksissa tai silloin kuin äidin henki on ollut vaarassa.