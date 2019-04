Ulkomaat

Irak tarjoutuu järjestämään ulkomaisten Isis-taistelijoiden oikeudenkäynnit – kunhan hinnasta sovitaan

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch suosittelee valtioita hoitamaan omien kansalaistensa oikeudenkäynnit itse.

Irak on tarjoutunut järjestämään satojen ulkomaisten Isis-taistelijoiden oikeudenkäynnit vastineeksi miljoonien tai jopa miljardien eurojen korvauksesta. Uutistoimisto AFP:n viranomaislähteiden mukaan Irak on esittänyt tarjouksen Yhdysvaltojen johtamalle liittoumalle.



Lähteiden mukaan Irak on vaatinut ”operationaaliseksi korvaukseksi” kahta miljoonaa dollaria vuodessa syytettyä kohden. Koillis-Syyriassa on tällä hetkellä pidätettynä noin tuhat ulkomaista Isis-taistelijaa yli 50 maasta.



Lisää rahaa Irak pyytäisi mahdollisesti myöhemmin tuomittujen vankeuskuluihin.



Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Irak ei välttämättä pysty takaamaan syytetyille reilua oikeudenkäyntiä eikä sitä, että heitä ei kidutettaisi. Se suosittelee maita hoitamaan omien kansalaistensa oikeudenkäynnit itse.