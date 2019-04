Ulkomaat

Iran evakuoi kymmeniätuhansia tulvien tieltä – kahden joen yhdistyminen pahentanut tilannetta

10.4. 17:32

Jokien uomat kulkevat normaalisti kilometrien päässä toisistaan.

Iran määräsi keskiviikkona kymmeniätuhansia ihmisiä evakuoitavaksi Ahvazin kaupungista tulvien alta. Evakuoitavia on arvioiden mukaan 60 000–70 000.



Khuzestanin öljymaakuntaa vaivaavat tulvat ovat pahentuneet, kun alueella laskevat Dez- ja Karkheh-joet ovat yhdistyneet ensimmäistä kertaa koskaan. Jokien uomat kulkevat normaalisti kilometrien päässä toisistaan. Nyt niiden vesimassat kulkevat kohti Ahvazia.



Khuzestanin alue on normaalisti kuivaa. Tulvat ovat aiheutuneet rankoista sateista ja pohjoisesta virtaavasta tulvavedestä.



Noin kolmen viikon aikana tulvissa on kuollut ainakin 70 ihmistä.