Ulkomaat

Brexitille hahmotellaan pyydettyä pidempää lisäaikaa – näitä kysymyksiä kannattaa pitää silmällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuinka paljon brexitiä viivytetään?

Vakuuttaako pääministeri May EU-johtajat?

Mikä on Suomen linja?