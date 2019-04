Ulkomaat

Japani vahvisti: Kadonnut F-35-hävittäjä syöksyi mereen

Japani vahvisti: Kadonnut F-35-hävittäjä syöksyi mereen

10.4. 4:32

Katoamispaikalta on löydetty romua, lentäjä on edelleen kateissa.

Pelastusalukset ovat löytäneet romua, joka kuuluu tiistaina kadonneeseen Japanin ilmavoimien F-35-hävittäjään. Ilmavoimien mukaan koneen lentäjä on edelleen kateissa.



Kone havaittiin viimeisen kerran tutkassa Tyynenmeren yllä noin 135 kilometriä itään maan koilisosassa sijaitsevasta Misawan lentotukikohdasta puoli kahdelta iltapäivällä Suomen aikaa.



Hävittäjä kuului Japanin ensimmäiseen F-35-laivueeseen, ja se luovutettiin käyttöön toukokuussa. Japanin on määrä uusia hävittäjäkalustoaan yhteensä 87:llä F-35-hävittäjällä.



Lockheed Martinin valmistama ja häiveominaisuuksillaan markkinoitu F-35 on yksi ehdokkaista myös Suomen seuraavaksi hävittäjämalliksi.