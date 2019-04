Ulkomaat

Rankkasateet moukaroivat Rio de Janeiroa – ainakin kymmenen ihmistä kuollut

10.4. 3:18

Brasiliassa Rio de Janeirossa ainakin kymmenen ihmistä on kuollut kaatosateiden takia. Epätavallisen kovat sateet alkoivat maanantaina ja jatkuivat tiistaina. Rankkasateet ovat aiheuttaneet laajaa tulvimista, maanvyörymiä ja puiden kaatumisia.



Sateet ovat vaurioittaneet eniten kaupungin eteläosaa, jossa on muun muassa turistien suosima Copacabana ja Ipanema. Pahoin kärsineillä alueilla on myös useita köyhiä favela-alueita.



Kaksi kuolleista löydettiin romahtaneesta talosta favela-alueella.