Isisin jäseneksi epäiltyä saksalaisnaista syytetään oikeudessa pienen jesiditytön murhasta – ulos kahlittu 5-vuotias kuoli janoon 45 asteen kuumuudessa

Ulkomaat

Isisin jäseneksi epäiltyä saksalaisnaista syytetään oikeudessa pienen jesiditytön murhasta – ulos kahlittu 5-v

Kuvaa oikeudesta on nähtävissä yllä olevalla videolla.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeudenkäynti merkittävä erityisesti jesideille





Tunnusti syyllisyytensä peitetehtävissä olleelle FBI:n tietolähteelle