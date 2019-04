37-vuotias suomalaismies pelastettiin Thaimaan viidakosta kesken motocross-retken – vaivutettiin koomaan sairaalassa

Ulkomaat

37-vuotias suomalaismies pelastettiin Thaimaan viidakosta kesken motocross-retken – vaivutettiin koomaan saira

37-vuotias suomalaismies päätyi maanantaina sairaalaan oltuaan ajamassa viidakossa motocross-pyörällä Thaimaan Pattayalla. Tapauksesta uutisoivan Pattaya News -lehden mukaan mies on parhaillaan paikallisessa sairaalassa koomaan vaivutettuna.Ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kerrottiin IS:lle tiistai-iltana, että Suomen suurlähetystöllä on tieto suomalaisesta, sairaalahoidossa Pattayalla olevasta henkilöstä.Lehden mukaan mies sai sairauskohtauksen ajellessaan kaupungin ulkopuolella viidakossa osana isompaa, ulkomaalaisista koostunutta seuruetta. Sairauskohtauksen tarkempaa laatua ei ole kerrottu julkisuuteen.Paikalliset kyläläiset opastivat pelastustyöntekijät tapahtumapaikalle, joka sijaitsee syvällä viidakossa. Miehen sairaalaan kuljettaminen kesti useita tunteja johtuen maaston haastavuudesta ja vaarallisista olosuhteista.Lehden mukaan suomalaismies tunnetaan paikan päällä säännöllisenä Pattayan-kävijänä, joka on useita kertoja aiemminkin osallistunut motocross-retkille kaupungin ulkopuolella.