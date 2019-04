Ulkomaat

F-35-hävittäjä kateissa Japanissa – yhteys katkesi puoli tuntia ilmaan nousun jälkeen

Japanin ilmavoimien mukaan yhteys itärannikon edustalla lentäneeseen hävittäjään katosi tiistaina puoli kahdeksalta illalla paikallista aikaa. AFP:n mukaan sen sijainti oli tuolloin noin 135 kilometriä itään maan koillisosissa sijaitsevasta Misawasta.Hävittäjä oli noussut ilmaan Misawan lentotukikohdasta noin puoli tuntia ennen tutkasta katoamistaan. Toistaiseksi on epäselvää, putosiko kone.– Yritämme edelleen etsiä konetta, puolustusministeriön tiedottaja kertoi.Myöskään lentäjän kohtalosta ei ole vielä tietoa. Jos kone on pudonnut, on mahdollista, että hän onnistui pelastautumaan heittoistuimella.Koneen katoamispaikalle on lähetetty maan yleisradioyhtiö NHK:n mukaan pelastusaluksia.Lockheed Martinin valmistama ja häiveominaisuuksillaan markkinoitu F-35 on yksi ehdokkaista Suomen seuraavaksi hävittäjämalliksi.