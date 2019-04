Ulkomaat

Niinistö ja Putin tapaavat tänään – tutkija näkee arktisella alueella suuren ristiriidan: ”Panokset kasvavat”

Venäjällä on kovat odotukset arktisesta alueesta

Se on pelotteen, puolustuksen ja erilaisten skenaarioiden tyyssija. Tämä on hyvin suuressa ristiriidassa sen kanssa, että arktinen olisi tällainen romanttinen yhteistyön areena.

Suomeen kaavailtu huippukokous kuivui kasaan