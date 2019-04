Ulkomaat

Yksi kuoli ampumisessa Tanskassa – poliisi epäilee jengirikollisuutta

Yksi ihminen kuoli ja neljä haavoittui myöhään lauantaina nuorten miesten välienselvittelyssä Rungstedissa Kööpenhaminan pohjoispuolella.

Hyökkääjillä oli käytössään teräaseita, minkä lisäksi osa uhreista sai vammoja auton ajettua heitä päin. Haavoittuneista kahdella on vakavia vammoja.



Poliisi epäilee välikohtauksen liittyneen rikollisjengeihin. Tanskan yleisradion DR:n mukaan poliisilla on tallessa viisi epäiltyä.



Ampumiseen osalliset ovat parikymppisiä nuoria. Kuollut on 20-vuotias mies ja haavoittuneet ovat 20–27-vuotiaita miehiä.



Poliisin mukaan mikään ei viittaa siihen, että uhrien joukossa olisi sivullisia.