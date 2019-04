Ulkomaat

Washington Post: Boeingin turmakonemallin ohjelmistosta paljastui uusi ongelma

5.4. 1:28

Lentokonevalmistaja Boeingin turmakonemallista on löytynyt uusi ohjelmisto-ongelma, kertoo Washington Post.

Yhtiö tiedotti asiasta torstaina. Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA on määrännyt Boeingin korjaamaan ongelman ennen kuin koneilla voi taas lentää.



Yhdysvaltalaisen Boeingin 737 Max -konemallin turvajärjestelmissä on epäilty olevan vikaa, sillä saman mallin kone on pudonnut lyhyen ajan sisällä sekä Indonesiassa että Etiopiassa.



Boeing on selvitellyt järjestelmiensä toimivuutta, ja se ilmoitti viime viikolla tehneensä päivityksiä turmakonemallinsa ohjelmistoihin. Yhdysvaltain ilmailuhallinto ei kuitenkaan pitänyt korjauksia riittävinä.