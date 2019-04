Ulkomaat

Lääkärit ilman rajoja keskeyttää toimintansa jemeniläiskaupungissa kidnappauksen ja uhkailun vuoksi

Al Sadaqah -sairaalasta kidnapattiin potilas tiistaina. Hänet löydettiin myöhemmin kuolleena kadulta. Myös järjestön hoitohenkilökuntaa ja vartijoita uhkailtiin kidnappauksen yhteydessä.Potilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta on uhattu sairaalan perustamisesta lähtien, järjestö kertoi tiedotteessa. Järjestö kertoi olevansa erittäin huolissaan turvallisuustilanteen heikentymisestä ja sen seurauksista sairaanhoidolle.Aden on Saudi-Arabian liittouman tukeman Jemenin hallituksen hallussa.Viime viikolla ohjus osui lähelle Pelastakaa Lapset -järjestön tukeman sairaalan sisäänkäyntiä Pohjois-Jemenin maaseudulla. Iskussa kuoli kahdeksan ihmistä, joista viisi on lapsia.Jemenin sota on aiheuttanut suuren humanitaarisen kriisin. YK:n mukaan yli 10 miljoonaa jemeniläistä on vaarassa kuolla nälkään.