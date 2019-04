NBC: Trump on nimittänyt ainakin 14 lahjoittajaansa suurlähettiläiksi – asiantuntija kyseenalaistaa presidentin valintojen pätevyyden

Ulkomaat

NBC: Trump on nimittänyt ainakin 14 lahjoittajaansa suurlähettiläiksi – asiantuntija kyseenalaistaa presidenti

On tavallista, että presidentit nimittävät poliittisista syistä ihmisiä suurlähettiläiksi. Presidentti Donald Trumpin nimityksistä lähes puolet on kuitenkin poliittisia nimityksiä, kun aiemmin vastaava osuus on ollut noin kolmasosa.