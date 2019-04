Ulkomaat

Venäjän media: Suomalaismies sai syytteen venäläisen rajavartijan lahjonnasta

Suomen kansalainen on joutumassa Viipurissa oikeuteen Venäjän turvallisuuspalvelun alaisen rajavartijan lahjonnasta.Nevskie novosti -sivuston mukaan suomalainen toimitti välikäden kautta 3 000 euroa FSB:n rajapalvelun virkamiehelle, jotta tämä päästäisi Syyrian kansalaisen tulemaan laittomasti Venäjältä Suomeen.Kun rahat oli välitetty, FSB pidätti sekä suomalaisen että syyrialaisen, kertoo Peterburgski dnevnik -sivusto.Lehtitietojen mukaan epäilty rikos tapahtui jo vuonna 2011. Jostain syystä syyte suomalaismiestä vastaan on nostettu kuitenkin vasta nyt, ja tapauksen kerrotaan etenevän käsittelyyn viipurilaisessa oikeusistuimessa.Venäläisissä lehtijutuissa ei mainita, onko Suomen kansalainen tällä hetkellä Suomessa vai Venäjällä. Myöskään sitä ei kerrota, kuinka kauan hän on ollut pidätettynä asian tutkinnan aikana. Jutuissa ei myöskään selvennetä, onko syytetty kantasuomalainen vai onko hänellä esimerkiksi venäläis- tai syyrialaisjuuria.Suomen Pietarin-pääkonsulaatti ilmoitti puolestaan IS:lle, että he eivät voi kommentoida yksityishenkilöön liittyvää asiaa millään tavalla.Suomen kansalaista syytetään viranomaisen lahjonnasta Venäjän rikoslain pykälän numero 291 perusteella. Venäläisten lehtitietojen mukaan muille lahjontatapauksessa osallisina olleille henkilöille on jo annettu tuomiot ja ne ovat lainvoimaisia.