Brunei ottamassa käyttöön ankaria sharia-rangaistuksia – homoseksistä tuomittaisiin kuolemaan kivittämällä

3.4. 4:25

Kaakkois-Aasian Bruneissa on määrä ottaa tänään käyttöön ankaria islamilaisen sharia-lain mukaisia rangaistuksia. Esimerkiksi uskottomuudesta tai samaa sukupuolta olevien välisestä seksistä tuomittaisiin kuolemaan kivittämällä.



Borneon saarella sijaitsevasta Bruneista on tulossa lainmuutoksen myötä ensimmäinen kyseisiä rangaistussääntöjä käyttöön ottanut maa Itä- ja Kaakkois-Aasiassa.



Asiantuntijoiden mukaan kuolemanrangaistusten toimeenpano on kuitenkin epävarmaa, koska se vaatii hyvin painavia todisteita.



Muun muassa YK ja ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet kovin sanoin Brunein suunnitelmia.