Näin hallitsematon brexit vaikuttaisi matkailijoihin – brittituristi joutuisi jonottamaan rajalla ja leimaamaan passinsa

Ulkomaat

Näin hallitsematon brexit vaikuttaisi matkailijoihin – brittituristi joutuisi jonottamaan rajalla ja leimaamaa

Äkkilähdön koiran kanssa saisi unohtaa

Lämmin aurinko ja meren kylmyys ovat nostattaneet Englannin kanaalin ylle utua. Laivoja saapuu Doverin satamaan peräjälkeen. Kun edellinen on päässyt satama-alueelle, toinen alkaa jo lähestyä.Doverin kallioilta voi hyvällä säällä nähdä ääriviivat Ranskan vastaavista jykevistä kallioista. Vastarannan satamat sijaitsevat Ranskan Calais'ssa ja Dunkerquessa.Satamat todennäköisesti ruuhkautuvat pahoin, jos Britannia jättää Euroopan unionin ilman sopimusta 12. huhtikuuta. Satamat itse vakuuttelevat kuitenkin selviytyvänsä ruuhkasta.Maan vilkkaimman matkustaja- ja rekkasataman Doverin kautta kulkee päivittäin 90 000 matkustajaa ja 10 000 rekkaa.Jos Britannia jättää EU:n ilman sopimusta, myös ihmisten rajanylitys vaikeutuu.Maa ei kuulu Schengen-alueeseen, minkä takia passit tarkastetaan jo nyt. Rajanylitys kuitenkin hidastuu. EU-komission mukaan britit eivät saisi käyttää passintarkastuksen jonoja, jotka on tarkoitettu EU:n, Euroopan talousalueen ja Sveitsin kansalaisille. Heidän pitäisi myös varautua vastaamaan kysymyksiin matkan tarkoituksesta.EU-maissa saisi viipyä ilman viisumia enintään 90 päivää puolen vuoden aikana. Passi leimattaisiin lähtiessä ja palatessa.EU-komissio kehottaa varautumaan eropäivänä ruuhkiin vilkkaimmilla rajanylityspaikoilla, joita ovat Eurostar-juna-asemat, Eurotunnelin suut Calais'ssa Ranskassa ja Folkestonessa Britanniassa sekä satamissa.Brexit ilman sopimusta vaikeuttaisi huomattavasti koirien, kissojen ja frettien matkailua EU:n puolelle.– Meillä ei tällä hetkellä ole täydellistä vastausta siihen, miten Britannian lemmikit voivat matkustaa 12. huhtikuuta jälkeen. Se riippuu Britannian erosta Euroopan unionista, paikalliselta Vets4Pets-eläinlääkäriasemalta kerrotaan.Nyt matkustaminen EU-maiden välillä on melko helppoa. EU-passin saa ostaa eläinlääkäriltä, kunhan lemmikki on tunnistusmerkitty vaaditulla tavalla ja rokotettu raivotautia vastaan.Sopimuksettoman eron jälkeen lemmikkien passit eivät enää olisi voimassa. Lemmikiltä saatettaisiin edellyttää laboratoriotestiä, jossa tarkistetaan, että eläimellä on immuniteetti raivotautiin. Vets4Pets-lääkäriaseman mukaan koko prosessiin kaikkine tarkastuksineen pitää varata vähintään neljä kuukautta. Jokaista matkaa varten tarvittaisiin uusi terveystodistus.