WP: Hiljensivätkö Saudi-Arabian ”verirahat” Khashoggin lapset? Pojan väitetään himoinneen prinssin aarretta rangaistuksena murhasta

Ulkomaat

WP: Hiljensivätkö Saudi-Arabian ”verirahat” Khashoggin lapset? Pojan väitetään himoinneen prinssin aarretta ra





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Murhasta syytettyjä uhkaa kuolemantuomio





Tyttäret haluaisivat puhua avoimemmin, pojat keskittyvät korvausten maksimointiin